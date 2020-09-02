Cardinal, Chad - Noon, Snodgrass Funeral Home, South Charleston.
Chapman, Jennie Margaret Erskine - 1 p.m., Chapman Funeral Home, Winfield.
Davis, David Allen - 2 p.m., Leonard Johnson Funeral Home, Marmet.
Hill, Drema - 6 p.m., New Hope Baptist Church, Teays Valley.
Hoosier, Randall Alen - 2 p.m., Hill Cemetery, Julian.
Light, Katrinka Suzette - 11 a.m., Handley Funeral Home, Danville.
Smith, Mary Lou - noon, Koontz Funeral Home, Hamlin
Thorne, Paul William - 1 p.m., Oak Hill Church of the Nazarene, Oak Hill.
Toney, Marinella Douglas - 2 p.m., Pineview Cemetery, Orgas.