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Cardinal, Chad - Noon, Snodgrass Funeral Home, South Charleston.

Chapman, Jennie Margaret Erskine - 1 p.m., Chapman Funeral Home, Winfield.

Davis, David Allen - 2 p.m., Leonard Johnson Funeral Home, Marmet.

Hill, Drema - 6 p.m., New Hope Baptist Church, Teays Valley.

Hoosier, Randall Alen - 2 p.m., Hill Cemetery, Julian.

Light, Katrinka Suzette - 11 a.m., Handley Funeral Home, Danville.

Smith, Mary Lou - noon, Koontz Funeral Home, Hamlin

Thorne, Paul William - 1 p.m., Oak Hill Church of the Nazarene, Oak Hill.

Toney, Marinella Douglas - 2 p.m., Pineview Cemetery, Orgas.