Blake, Callie Mae Hedrick - 1 p.m., Dodd-Payne-Hess Funeral Home, Fayetteville.
Chambers, Evelyn Francis - 2 p.m., Roush Funeral Home, Ravenswood.
Clifford, Iris L. - 4 p.m., Cooke Funeral Home, Nitro.
Conner, Maggie (Blankenship) - 11 a.m., Highlawn Presbyterian Church, St. Albans.
Kuang, Lishan - Noon, Barlow Bonsall Funeral Home, Charleston.
Lively, Craig Allen - 11 a.m., Leonard Johnson Funeral Home, Marmet.
Martin, Robert “Bob” Cline - 7 p.m., Henson and Kitchen Mortuary, Huntington.
McCracken, Edward Vance - 5 - 7 p.m., King’s River Ministries, St. Albans.
Meador, Margaret Ann - 6-8 p.m., Tyler Mountain Memory Gardens, Cross Lanes.
Moore, Dallas H. - 12 p.m., Kanawha Valley Memorial Gardens, Glasgow.
Priddy, Charles - 11 a.m., Priddy Family Cemetery, 120 Sonlight Drive, Charleston.
Slone, Ronald Lee - 11 a.m., Ballard Cemetery, Foster.
Smith, Samuel G. - 6 p.m., O’Dell Funeral Home, Montgomery.
Smith IV, Isaac "Ike" - 11 a.m., Kanawha United Presbyterian Church, Charleston.
Taylor, Judy Lynn - 1 p.m., Kings River Church, St. Albans.
Tyler, Hubert Austin "Hubby" - 1 p.m., Grandview Memorial Park, Dunbar.
Villars, Edith Maxine - 11 a.m., Moores Chapel Cemetery in Ashton.
Womack II, James C. - 12 p.m., Casdorph & Curry Funeral Home, St. Albans.