Thank you for Reading.

Blake, Callie Mae Hedrick - 1 p.m., Dodd-Payne-Hess Funeral Home, Fayetteville.

Chambers, Evelyn Francis - 2 p.m., Roush Funeral Home, Ravenswood.

Clifford, Iris L. - 4 p.m., Cooke Funeral Home, Nitro.

Conner, Maggie (Blankenship) - 11 a.m., Highlawn Presbyterian Church, St. Albans.

Kuang, Lishan - Noon, Barlow Bonsall Funeral Home, Charleston.

Lively, Craig Allen - 11 a.m., Leonard Johnson Funeral Home, Marmet.

Martin, Robert “Bob” Cline - 7 p.m., Henson and Kitchen Mortuary, Huntington.

McCracken, Edward Vance - 5 - 7 p.m., King’s River Ministries, St. Albans.

Meador, Margaret Ann - 6-8 p.m., Tyler Mountain Memory Gardens, Cross Lanes.

Moore, Dallas H. - 12 p.m., Kanawha Valley Memorial Gardens, Glasgow.

Priddy, Charles - 11 a.m., Priddy Family Cemetery, 120 Sonlight Drive, Charleston.

Slone, Ronald Lee - 11 a.m., Ballard Cemetery, Foster.

Smith, Samuel G. - 6 p.m., O’Dell Funeral Home, Montgomery.

Smith IV, Isaac "Ike" - 11 a.m., Kanawha United Presbyterian Church, Charleston.

Taylor, Judy Lynn - 1 p.m., Kings River Church, St. Albans.

Tyler, Hubert Austin "Hubby" - 1 p.m., Grandview Memorial Park, Dunbar.

Villars, Edith Maxine - 11 a.m., Moores Chapel Cemetery in Ashton.

Womack II, James C. - 12 p.m., Casdorph & Curry Funeral Home, St. Albans.

Tags

Recommended for you